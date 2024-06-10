Продюсер Рудченко раскрыл настоящую причину скандала с Лободой в Латвии

Недавно концерт Светланы Лободы в Латвии обернулся настоящим скандалом. Певица, известная оппозиционной позицией к спецоперации, исполняла треки на русском языке, что вызвало недовольство у публики. Кроме того, многие слушатели отмечали, что артистка не попадала в ноты, в результате чего многие из них просто покинули мероприятие.

Павел Рудченко прокомментировал ситуацию для портала Teleprogramma.pro. Как отметил продюсер, Лобода стала популярной благодаря хитам на русском языке, а отказаться от них сейчас она уже не может. Однако, певица не учла, что в Прибалтике отношение ко всему русскому совсем иное, что послужило причиной такой негативной реакции у людей.

Рудченко предположил, что Лобода не раз пожалела о своем уходе из РФ, где могла зарабатывать приличные деньги.