Сергей Соседов довел до слез Марго из группы «Стрелки» на шоу «ВИА Суперстар»

Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Стрелки» Марго на программе «ВИА Суперстар!». Фрагмент этого скандального эфира доступен на сайте телеканала, сообщает «Комсомольская правда».

В ходе передачи «Стрелки» исполнили песню «Медали» Ирины Дубцовой. Лера Кудрявцева поддержала артисток. Она призналась, что раньше воспринимала коллектив как «поющие трусы», но теперь свое мнение полностью изменила.

Однако критик возразил своей коллеге. Он заявил, что выступление участниц было «скучным и вялым». Его слова вызвали слезы у Марго. Соседов подчеркнул, что не понял восторгов по поводу выступления, а оценки своих коллег считает завышенными. В итоге Сергей Васильевич поставил группе ноль баллов.