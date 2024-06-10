Информинг » Знаменитости » Хоккеист Макаров снялся целующимся с Лерой Кудрявцевой — признался ей в любви

Хоккеист Макаров снялся целующимся с Лерой Кудрявцевой — признался ей в любви

Image 16+
Хоккеист Макаров снялся целующимся с Лерой Кудрявцевой — признался ей в любви
Знаменитости
Источник фото: @igor_makarov25

Игорь Макаров поделился новой фотографией в своем микроблоге. Он снялся со своей женой Лерой Кудрявцевой, разместил кадры в социальных сетях. На снимке спортсмен целует супругу в щеку, она его в ответ обнимает. Судя по заднему фону, фотография сделана на Никольской улице в столице.

Источник фото: @igor_makarov25

В подписи к фото он признался ведущей в любви, отметив 11-летний юбилей. Пара, напомним, поженилась в 2013 году, в 2018 году у них родилась дочка Мария. Девочка появилась на свет благодаря ЭКО, а сама процедура увенчалась успехом лишь с третьей попытки.

12 января Лера сообщила, что ушла от мужа, намекнув на проблемы со спиртным у хоккеиста и назвав алкоголь злом. Однако позже теледива опровергла слухи о разводе.

Информационное агентство «Informing»

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Стало известно, кто оплачивал дорогостоящее лечение Заворотнюк

Сегодня, 11:48

Певица Вера Брежнева снялась на новом фото с тремя сестрами и матерью

Сегодня, 11:33

Дибров раскрыл секрет семейного счастья: качать порно и устраивать ролевые игры

Сегодня, 11:23

Хоккеист Макаров снялся целующимся с Лерой Кудрявцевой — признался ей в любви

Сегодня, 10:43

Сергей Соседов довел до слез Марго из группы «Стрелки» на шоу «ВИА Суперстар»

Сегодня, 10:38

Продюсер Рудченко раскрыл настоящую причину скандала с Лободой в Латвии

Сегодня, 10:23

«Царьград»: Сарик Андреасян принялся за старое – русские рано обрадовались

Сегодня, 10:13

Дмитрий Дибров пожалел новую ведущую телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Вчера, 20:53

Рэпер Моргенштерн назвал имя будущей матери своих детей

Вчера, 18:08

Дочь Заворотнюк заявила, что мама помогает ей сверху

Вчера, 18:08

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Вчера, 18:08

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»

Вчера, 17:28

Дочь Мадонны Лурдес сняли на фестивале Parklife в откровенном топе с вырезами на груди

Вчера, 15:53

Кристина Орбакайте снова пригрозила туром по США после провала в России

Вчера, 15:48

Стас Михайлов рассказал, почему до сих пор обижается на Сергея Шнурова

Вчера, 15:48

Певица Глюк’оZа рассказала правду о беременности 17-летней дочери Лидии

Вчера, 15:48

Распутина не довольна, что дочь зарабатывает деньги «нехорошим занятием»

Вчера, 11:48

Названы знаменитости с самыми идеальными ягодицами в мире

Вчера, 11:38

Певица Полина Гагарина устроила своего 16-летнего сына Андрея на телешоу «Голос»

Вчера, 10:23

Набравшая 100 кг веса 39-летняя Кожевникова намерена родить 5-го ребенка

Вчера, 10:18

Новости партнеров
2023
ru-RU