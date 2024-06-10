Хоккеист Макаров снялся целующимся с Лерой Кудрявцевой — признался ей в любви

Игорь Макаров поделился новой фотографией в своем микроблоге. Он снялся со своей женой Лерой Кудрявцевой, разместил кадры в социальных сетях. На снимке спортсмен целует супругу в щеку, она его в ответ обнимает. Судя по заднему фону, фотография сделана на Никольской улице в столице.

Источник фото: @igor_makarov25

В подписи к фото он признался ведущей в любви, отметив 11-летний юбилей. Пара, напомним, поженилась в 2013 году, в 2018 году у них родилась дочка Мария. Девочка появилась на свет благодаря ЭКО, а сама процедура увенчалась успехом лишь с третьей попытки.

12 января Лера сообщила, что ушла от мужа, намекнув на проблемы со спиртным у хоккеиста и назвав алкоголь злом. Однако позже теледива опровергла слухи о разводе.