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Стало известно, кто оплачивал дорогостоящее лечение Заворотнюк

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Стало известно, кто оплачивал дорогостоящее лечение Заворотнюк
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

На прошедшей неделе ушла из жизни известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда популярного сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с раком мозга. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, играл значимую роль в ее жизни и борьбе с тяжелой неизлечимой болезнью, обеспечивая поддержку и заботу артистке, которые были ключевыми для продления ее жизни. 

Финансово поддерживал семью

Актриса долгое время находилась в частной клинике, где применялись инновационные методы лечения. Стоимость пребывания в таком месте достигала 100 тыс. рублей в сутки. Петр Чернышев не только заботился о жене, но и финансово поддерживал семью, включая дочь Милу и детей актрисы от предыдущих отношений. 

Кроме того, некоторые артисты, такие как Стас Михайлов и Татьяна Навка, тайно оказывали помощь Заворотнюк. Например, Навка помогла Чернышеву получить работу, что позволило ему быть с избранницей днем, после репетиций в ночное время. 

Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Ее роль в телесериале принесла ей широкую известность и популярность.

Информационное агентство «Informing»

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