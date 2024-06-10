Стало известно, кто оплачивал дорогостоящее лечение Заворотнюк

На прошедшей неделе ушла из жизни известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда популярного сериала «Моя прекрасная няня» умерла после долгой борьбы с раком мозга. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, играл значимую роль в ее жизни и борьбе с тяжелой неизлечимой болезнью, обеспечивая поддержку и заботу артистке, которые были ключевыми для продления ее жизни.

Финансово поддерживал семью

Актриса долгое время находилась в частной клинике, где применялись инновационные методы лечения. Стоимость пребывания в таком месте достигала 100 тыс. рублей в сутки. Петр Чернышев не только заботился о жене, но и финансово поддерживал семью, включая дочь Милу и детей актрисы от предыдущих отношений.

Кроме того, некоторые артисты, такие как Стас Михайлов и Татьяна Навка, тайно оказывали помощь Заворотнюк. Например, Навка помогла Чернышеву получить работу, что позволило ему быть с избранницей днем, после репетиций в ночное время.

Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Ее роль в телесериале принесла ей широкую известность и популярность.