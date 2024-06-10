У Аллы Пугачевой на Кипре начались серьёзные проблемы со здоровьем

Из-за сильной влажности и жары на Кипре у Аллы Пугачевой возникли проблемы со здоровьем.

Певица планирует перебраться вскоре в Юрмалу

По данным телеграм-канала «НеМалахов», Примадонна страдает от опухания ног, что затрудняет её передвижение. В связи с этим певица планирует перебраться вскоре в Юрмалу.

Напомним, Алла Борисовна вместе с молодым супругом и общими детьми покинула Россию. Супруги отправились в Израиль. В ноябре 2023 года пара переехала на Кипр. Там Пугачеву заметили в компании Олега Тинькова* и Юрия Шевчука. В мае посол Израиля в РФ Симона Гальперин подтвердила, что Пугачева прошла процедуру репатриации, став гражданкой Израиля.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.