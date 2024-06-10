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Буланова назвала имя истинного преемника уехавшей из России Пугачевой

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Буланова назвала имя истинного преемника уехавшей из России Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov_fan_bg

Татьяна Буланова заявила о том, что единственным преемником Аллы Пугачевой на эстраде может стать её бывший муж Филипп Киркоров. 

Алла Борисовна остаётся все еще уникальным артистом

Как отметила эстрадная исполнительница, он сам провозгласил себя «Примадонном», что делает его достойным преемником артистки, хотя и подчеркнула, что Алла Борисовна остаётся все еще уникальным артистом, как и Филипп Бедросович. 

В то же время Буланова признала, что ей не нравятся прозвища, которыми звезды обозначают своё положение на эстраде. Ей не бы хотелось называться «королевой» либо «клеопатрой» шоу-бизнеса. В интервью МК она выразила непонимание к таким званиям, считая их неуместными.

Информационное агентство «Informing»

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