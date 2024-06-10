Пригожин признал, что оскандалившаяся в Латвии Лобода может вернуться в Россию

Латвийский концерт Светланы Лободы вызвал волну обсуждений из-за отсутствия привычных роскошных шоу и ухудшения вокала, сообщает «МК».

Иосиф Пригожин отметил, что украинская певица и другие артисты, ранее популярные в России, не сумели адаптироваться к новым реалиям, поэтому продолжили исполнять русскоязычные песни, что и привело к критике и снижению интереса к таким выступлениям. Пригожин также сравнил их ситуацию с выходом в океан, где необходимо учитывать направление ветра для того, чтобы достичь цели.

Дальнейшая карьера Лободы будет непростой

Муж Валерии считает, что дальнейшая карьера Лободы будет непростой, но по большому счету он не исключает её возвращения в Россию, если Светлана осознает свои ошибки и извинится перед публикой. По мнению продюсера, умение прощать и признавать свои ошибки очень важно, и это могло бы изменить отношение к Лободе в мире шоу-бизнеса.