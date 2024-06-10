Певец SHAMAN расплакался на концерте в Самаре 9 июня 2024

В Самаре 9 июня 2024 года состоялся концерт SHAMANа (Ярослава Дронова). На концерте певец исполнил новую песню «Мама», устроив настоящее шоу, подарив женщинам возможность почувствовать себя королевами. Атмосфера на концерте была невероятной, и артист, сильно проникнувшись эмоциями, даже заплакал во время исполнения песни о России.

Концерт начался с задержкой в 20 минут. Несмотря на это, зал был полностью заполнен. В зале преобладали женщины, особенно старше 40 лет.

Посетители отметили актерское мастерство артиста

Посетители отметили эффектность светового шоу, а также актерское мастерство артиста. Певец взаимодействовал с публикой, предложил мужчинам пригласить спутниц на медленный танец во время хитов о любви, что создало романтическую атмосферу. Концерт оставил незабываемые впечатления у присутствующих, а фанаты поделились своими эмоциями в соцсетях, пишет КП.