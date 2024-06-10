Информинг » Знаменитости » Певец SHAMAN расплакался на концерте в Самаре 9 июня 2024

Певец SHAMAN расплакался на концерте в Самаре 9 июня 2024

Image 16+
Певец SHAMAN расплакался на концерте в Самаре 9 июня 2024
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

В Самаре 9 июня 2024 года состоялся концерт SHAMANа (Ярослава Дронова). На концерте певец исполнил новую песню «Мама», устроив настоящее шоу, подарив женщинам возможность почувствовать себя королевами. Атмосфера на концерте была невероятной, и артист, сильно проникнувшись эмоциями, даже заплакал во время исполнения песни о России. 

Концерт начался с задержкой в 20 минут. Несмотря на это, зал был полностью заполнен. В зале преобладали женщины, особенно старше 40 лет. 

Посетители отметили актерское мастерство артиста

Посетители отметили эффектность светового шоу, а также актерское мастерство артиста. Певец взаимодействовал с публикой, предложил мужчинам пригласить спутниц на медленный танец во время хитов о любви, что создало романтическую атмосферу. Концерт оставил незабываемые впечатления у присутствующих, а фанаты поделились своими эмоциями в соцсетях, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пригожин признал, что оскандалившаяся в Латвии Лобода может вернуться в Россию

Сегодня, 16:33

Водонаева призналась, почму на самом деле ругалась с Бузовой

Сегодня, 16:33

Буланова назвала имя истинного преемника уехавшей из России Пугачевой

Сегодня, 16:33

У Аллы Пугачевой на Кипре начались серьёзные проблемы со здоровьем

Сегодня, 16:33

Певец SHAMAN расплакался на концерте в Самаре 9 июня 2024

Сегодня, 16:33

Стало известно, кто оплачивал дорогостоящее лечение Заворотнюк

Сегодня, 11:48

Певица Вера Брежнева снялась на новом фото с тремя сестрами и матерью

Сегодня, 11:33

Дибров раскрыл секрет семейного счастья: качать порно и устраивать ролевые игры

Сегодня, 11:23

Хоккеист Макаров снялся целующимся с Лерой Кудрявцевой — признался ей в любви

Сегодня, 10:43

Сергей Соседов довел до слез Марго из группы «Стрелки» на шоу «ВИА Суперстар»

Сегодня, 10:38

Продюсер Рудченко раскрыл настоящую причину скандала с Лободой в Латвии

Сегодня, 10:23

«Царьград»: Сарик Андреасян принялся за старое – русские рано обрадовались

Сегодня, 10:13

Дмитрий Дибров пожалел новую ведущую телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Вчера, 20:53

Рэпер Моргенштерн назвал имя будущей матери своих детей

Вчера, 18:08

Дочь Заворотнюк заявила, что мама помогает ей сверху

Вчера, 18:08

Оскандалившаяся в Монако Кристина Орбакайте снялась на Бродвее в Нью-Йорке

Вчера, 18:08

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в аэропорту Японии в «мешке»

Вчера, 17:28

Дочь Мадонны Лурдес сняли на фестивале Parklife в откровенном топе с вырезами на груди

Вчера, 15:53

Кристина Орбакайте снова пригрозила туром по США после провала в России

Вчера, 15:48

Стас Михайлов рассказал, почему до сих пор обижается на Сергея Шнурова

Вчера, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU