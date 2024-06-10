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Водонаева призналась, почму на самом деле ругалась с Бузовой

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Водонаева призналась, почму на самом деле ругалась с Бузовой
Знаменитости
Источник фото: @alenavodonaeva

Алена Водонаева, ведущая и блогер из Тюмени, рассказала о конфликтах с Ольгой Бузовой во времена их участия в проекте «Дом-2». 

Ссоры возникали из-за нехватки внимания, а также желания конкурировать

В интервью на Ютуб-канале Popkake она объяснила, что ссоры возникали из-за нехватки внимания, а также желания конкурировать. 

«Когда были юные, то нам хотелось конкурировать, делить площадку, все внимание. Каждая из нас хотела быть лучшей. Поэтому с Ольгой были конфликты, стычки, ссоры. Мы разные, и тогда, и сейчас. Но нам теперь нечего делить», — сказала Водонаева.

Сейчас, по словам теледивы, они с Бузовой дружат с момента расставания Ольги с Дмитрием Тарасовым. Об этом пишет портал URA.Ru.

Информационное агентство «Informing»

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