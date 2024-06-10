Водонаева призналась, почму на самом деле ругалась с Бузовой

Алена Водонаева, ведущая и блогер из Тюмени, рассказала о конфликтах с Ольгой Бузовой во времена их участия в проекте «Дом-2».

Ссоры возникали из-за нехватки внимания, а также желания конкурировать

В интервью на Ютуб-канале Popkake она объяснила, что ссоры возникали из-за нехватки внимания, а также желания конкурировать.

«Когда были юные, то нам хотелось конкурировать, делить площадку, все внимание. Каждая из нас хотела быть лучшей. Поэтому с Ольгой были конфликты, стычки, ссоры. Мы разные, и тогда, и сейчас. Но нам теперь нечего делить», — сказала Водонаева.

Сейчас, по словам теледивы, они с Бузовой дружат с момента расставания Ольги с Дмитрием Тарасовым. Об этом пишет портал URA.Ru.