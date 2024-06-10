Пугачеву позвали в Турцию к российскому олигарху — гонорар составил 100 миллионов

Алла Пугачева согласилась выступить на дне рождения российского миллиардера в Турции.

Находящаяся в эмиграции уже третий год артистка решила вернуться к своему творчеству, выпустив 5 новых песен весной после длительного перерыва. Ее дочь активно помогает продвигать Ютуб-канал матери, созданный в апреле. А сегодня стало известно о том, что Пугачева рассматривает предложения о выступлениях для олигархов.

Директором певицы проявил интерес к предложению выступить за 100 млн рублей

Журналист-пранкер связался с директором певицы Александром Запорожцем и предложил выступить на дне рождения российского инвестора в Турции через 2 месяца. Запорожец проявил интерес к предложению. Кроме того, он попросил отправить подробности для обсуждения с Аллой Борисовной. Журналист также отметил, что он готов заплатить 100 млн рублей за выступление, уточнив, что мероприятие пройдет в Турции из-за политических причин. Запорожец в свой черед заверил, что это обязательно обсудит это с Аллой Борисовной.