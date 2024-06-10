«Дали греческое имя»: 58-летнего Меладзе поздравляют с рождением мальчика

Валерий Меладзе стал дедушкой

58-летний Валерий Меладзе стал дедушкой. Его дочь от первого брака Софико родила первенца в московском роддоме «Лапино». Малыш, которому дали греческое имя Георгий, весит 3 кг, а также имеет рост 52 см.

Софико поделилась радостной новостью с подписчиками в социальных сетях, выложив бирку с данными новорожденного ребенка.

В 2022 году она вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова, а Меладзе присутствовал на их свадьбе, чтобы поздравить свою дочь.

У артиста также есть трое детей от Альбины Джанабаевой: Константин, Лука, Агата. Самому младшему ребенку всего 3 года. Певец при этом поддерживает общение со своими дочками от первого брака, хотя его отношения с нынешней супругой остаются напряженными из-за того, что она в свое время увела его из семьи.