Отец Жанны Фриске заявил, что сотрудникам морга за фото голой певицы давали 1 млн рублей

Жанна Фриске ушла из жизни девять лет назад. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Недавно отец артистки поделился в анонсе «Звезды сошлись» на канале НТВ некоторыми подробностями, связанными с первыми днями после ее смерти.

Как рассказал мужчина, сотрудникам морга предлагали миллион рублей за фото обнаженной Жанны, но работники отказались, и эти фото не попали в Сеть.

Семья звезды продолжает страдать от повышенного внимания

Несмотря на то, что трагедия произошла давно, семья звезды продолжает страдать от повышенного внимания. Отец Фриске говорит, что сын Жанны Платон уже сталкивается с неприятностями из-за слухов, распространяемых о его семье. Сложности в общении с мальчиком еще больше усиливаются и из-за поведения его отца Дмитрия Шепелева, который пытается всячески оградить ребенка от его близких родственников.