7-летний сын Натальи Лагоды видел, как мать пыталась покончить с собой

Наталья Лагода, известная своими хитами, включая «Маленький Будда», ушла из жизни в 2015 году, оставив позади трагическую историю и борьбу с собственными демонами.

Её сын Дмитрий вспоминает тяжёлый момент, когда ему пришлось столкнуться с попыткой самоубийства матери. Маленькому семилетнему Дмитрию пришлось просить помощи у соседей, когда он застал мать на земле, произносящую слова прощения. Этот случай стал поворотным для всей семьи, и Наталья провела год в реабилитационных центрах после этого инцидента.

Трагический финал жизни певицы произошёл из-за интоксикации от алкоголя

Впоследствии Наталья нашла поддержку у бывшего одноклассника Виталия, с которым они поженились и переехали в другой город, пытаясь начать новую жизнь. Однако проблемы с алкоголем и натянутые отношения осложнили их существование. Близкие обвиняли Виталия в её несчастьях, включая управление финансами и препятствование возвращению в шоу-бизнес. В конечном счёте, трагический финал жизни певицы произошёл из-за интоксикации.

Дмитрий сейчас старается вспоминать мать без обиды и сосредотачиваться на хороших моментах, несмотря на тяжёлые испытания, которые им пришлось пройти.

История жизни певицы обсуждалась в программе «Звезды сошлись» на НТВ, где Дмитрий рассказал о своих переживаниях, надеясь забыть о прошлом и сосредоточиться на будущем.