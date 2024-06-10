Актриса Яна Троянова*, проживающая во Франции, в последнем интервью выразила свои негативные взгляды о России, обвинив страну в своем алкоголизме. Актриса, включенная Минюстом РФ в реестр иноагентов, заявила, что ее страна родила ее алкоголичкой, и у нее много претензий к ней.

Яна Троянова описывает Францию как идеальную страну

Троянова* признала, что пристрастилась к алкоголю после смерти сына и, несмотря на жизнь во Франции, продолжает критиковать Россию. Она описывает Францию как идеальную страну, но все равно рассматривает возможность переезда в другую.

Это не первый случай, когда Троянова* обливает Россию грязью. Ранее она сравнивала страну с «маргинальной бабой» и утверждала, что здесь живут только пьяницы.

* Признана иноагентом в России