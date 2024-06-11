Успенская с грустью признала, что Дубцова перепела её в шоу «Три аккорда»

На Первом канале вышел 9-й эпизод восьмого сезона шоу «Три аккорда». Он порадовал зрителей яркими выступлениями. В этот раз внимание привлекли Доминик Джокер и Ирина Дубцова, исполнившие впечатляющий дуэт.

Их выступление особенно понравилось Любови Успенской, члену жюри шоу. Артистка высоко оценила номер и отметила, что Ирина ее перепела:

«Ира, спела лучше, чем я. Не завидую таланту, всегда признаю, когда это действительно круто. Вы с Домиником — прекрасный дуэт, ваша работа на шоу «Фабрика звезд» сама за себя все говорит».

Также в прошедшем эпизоде выступил гость с номером от Филиппа Киркорова, который находится в судебном процессе с Успенской. Несмотря на напряженные отношения, во время его выступления певица улыбалась и танцевала.

К слову, конфликт между артистами стал одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса. Певица подала иск на 10 млн рублей, аналогичный сумме, которую поп-король требует с нее за оскорбления в его адрес.