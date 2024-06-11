Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко оскорбила Зеленского — назвала «никаким» актёром

Татьяна Кравченко, звезда сериала «Сваты», в недавнем интервью выразила свое мнение о Владимире Зеленском, сравнив его с Наполеоном. Как отметила актриса, в качестве актера он не обладает необходимыми качествами, такими как обаяние, голос, рост. Тем не менее, благодаря продюсерским возможностям, нынешний президент смог добиться успеха в этой индустрии.

Кравченко также вспомнила ленту, в которой Зеленский сыграл роль Наполеона, назвав его сатирой. Она восприняла сериал «Слуга народа» как шутку, не предполагая, что последний окажется предвыборной кампанией, приведшей его к политической карьере. Сейчас, по словам актрисы, на экране Владимир выглядит другим человеком.

Артистка предположила, что изменения в его поведении связаны с актерскими комплексами и деньгами.