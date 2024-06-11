Орбакайте сообщила своим хейтерам, что у нее в жизни все хорошо

Кристина Орбакайте ответила на критику хейтеров, заявив, что у нее в жизни все прекрасно и она сейчас полна творческих планов. Как сообщила артистка, негативные высказывания недоброжелателей не оказывают на нее никакого влияния, и она продолжает усердно работать.

Есть, что сказать благодарным фанатам

Певица выразила удивление по поводу нездорового интереса к своей персоне, сравнив его с пиаром, которому позавидовал бы любой блогер. Дочь Примадонны подчеркнула, что несмотря на критику, у нее все в порядке, она никогда не сталкивается с неудачами, добавив, что грязь от недоброжелателей к ней не прилипает, и у нее всегда есть, что сказать благодарным фанатам.

Забыли о существовании Орбакайте

Комментаторы выразили недоумение по поводу возникшего скандала между артисткой и ее критиками. Некоторые интернет-пользователи признались, что они давно забыли о существовании Орбакайте, а другие не поняли посыл Кристины. Однако преданные поклонники поддержали певицу, выразив благодарность за творчество.