Беременная Сати Казанова поделилась очередной новостью

Пару дней назад Сати Казанова поделилась радостной новостью о своей первой беременности в возрасте 41 год. Она назвала это событие вымоленным чудом, поэтому планирует в будущем даже написать об этом книгу.

Пока певица делится подробностями со своими подписчиками в социальных сетях. Она уже рассказала о первых неделях беременности, которые были весьма непростыми, а также поделилась фото, где она уже месяц беременна, но еще не знает об этом.

Начался токсикоз

Узнала о беременности Сати в день вылета в паломнический тур в Индию. Она испытала смешанные эмоции: шок и радость, а также панику из-за предстоящей сложной поездки, которая требовала физической выносливости. В Индию она долетела без происшествий, но там начался токсикоз.

Решила взять паузу в карьере

Несмотря на трудности, Казанова остается оптимистичной и благодарной за свой опыт, надеясь на скорое улучшение самочувствия. Кроме того, вчера артистка сообщила поклоникам еще одну новость. По ее словам, она решила взять паузу в карьере. Певица решила уйти в декретный отпуск, чтобы всю себя посвятить новорожденному ребенку, пишет 7Дней ру.