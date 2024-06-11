Певица Джанабаева снялась с мужем Меладзе после слухов о разводе

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками новостью о воссоединении с Валерием Меладзе на летних каникулах, разместив фотографию с ним в своих социальных сетях.

На фотоснимке они были запечатлены на борту самолета. Конечное направление путешествия при этом осталось неизвестным, поскольку артистка не уточнила это.

Источник фото: @albinadzhanabaeva

Валерий ранее подтвердил, что они не планируют разводиться, что привело к радости их поклонников. За последние полтора года Альбина редко появлялась в социальных сетях и ее фанаты заметили отсутствие обручального кольца. Также певица практически не выступает на корпоративах.

Интересно: Меладзе и Джанабаева официально вступили в брак в 2014 году. У них подрастает 3-е детей: 19-летний Константин, 9-летний Лука и дочь Агата, которой 3 года.