Музыкант, поэт Александр Новиков высказался о том, что большинство предателей РФ являются «выкормышами» Первого канала. В беседе с порталом АиФ он подверг критике программу «АнтиФейк», транслируемую на телеканале.

Первый канал продвигает блогеров, создающих ложные новости

По словам певца, канал продвигает блогеров, создающих ложные новости, которые питают активно провокационные ресурсы. Новиков считает, что текущая ситуация в информационном пространстве требует особых мер.

Артист подчеркивает необходимость введения мер, предотвращающих возможность телевизионных каналов распространять сомнительный контент на широкую аудиторию.