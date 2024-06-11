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Сразу четыре актера официально отказались от съемок в сериале «Зимородок» — названа причина

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Сразу четыре актера официально отказались от съемок в сериале «Зимородок» — названа причина
Знаменитости
Источник фото: @bucekahraman

Поклонников телесериала «Зимородок» ждет неожиданное изменение в 3-м сезоне. Оказалось, что сразу четыре популярных актера покидают этот проект, пишет сегодня The Girl.

Одной из актрис, которая не вернется на ТВ-экраны, станет Буче Бусе Кахраман. В своем микроблоге звезда подтвердила то, что не будет участвовать в продолжении сериала. Она поделилась фотоснимком финального эпизода и объяснила, что история ее героини завершена.

Буче Бусе Кахраман, Тургут Тунчалп, Баран Белюкбаши и Эдиз Акшехирне не вернется на экраны

К Буче Бусе Кахраман присоединяются еще трое артистов. Это Тургут Тунчалп (Шехмуз), Баран Белюкбаши (Тарык), а также Эдиз Акшехир (Саффет). Эти персонажи не появятся в новых сериях. Ранее стало известно, что Эмре Алтуг, сыгравший Орхана Корхана. Его персонаж трагически погиб, что стало большим потрясением для всех фанатов.

Впрочем, четвертый сезон «Зимородка» обещает быть не менее захватывающим, даже несмотря на прощание с любимыми героями.

Информационное агентство «Informing»

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