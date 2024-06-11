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Резко похудевший телеведущий Валдис Пельш впервые за долгое время снялся на публике

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Резко похудевший телеведущий Валдис Пельш впервые за долгое время снялся на публике
Знаменитости
Источник фото: @pelshtv

Российский актер и ведущий Валдис Пельш недавно появился на светском мероприятии. Его появление на публике стало настоящей неожиданностью для многих поклонников. Издание lady.mail.ru опубликовало соответствующие фотоснимки.

Валдис Пельш присутствовал на премьере нового российского кинофильма

В минувшую пятницу, 7 июня 2024 года, в Москве состоялась премьера нового российского кинофильма. На этом событии присутствовало множество звезд, включая Валдиса Пельша. Телеведущий был замечен в стильном клетчатом пиджаке и джинсах.

Появление Пельша на премьере стало сюрпризом не только для фанатов, но и для журналистов, так как долгое время он не появлялся на публике. Многие из присутствующих отметили заметные изменения в его внешности — телеведущий сильно похудел, выглядел постаревшим.

Информационное агентство «Informing»

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