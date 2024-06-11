Певица Вика Цыганова призналась, что хотела «набить морду» Юрию Дудю на интервью

Вика Цыганова рассказала, что инициатором интервью с Юрием Дудем* (иноагент) был ее муж, стремившийся оживить медийное пространство. Об этом певица поведала ИА «Регнум».

Несмотря на желание уйти через 20 минут после начала разговора, Цыганова осталась до конца

Цыганова отмечает, что после беседы многие из ее окружения, включая ребят на фронте, высоко оценили результат, считая, что они справились блестяще. Несмотря на желание уйти через 20 минут после начала разговора, она осталась до конца, сдержав обещание мужу избегать конфликтов.

Однако Вика признаалсь, что хотела «набить морду» коллеге во время интервью.

Интервью с супругами вышло 26 октября на Ютуб-канале Дудя. В ходе беседы журналист подчеркнул, что Цыгновы стали одними из немногих за год, кто согласился на разговор, несмотря на политические разногласия.