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Известный российский продюсер рассказал правду о тяжёлой болезни Андрея Данилко

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Известный российский продюсер рассказал правду о тяжёлой болезни Андрея Данилко
Знаменитости
Источник фото: @andreyyy_besttt_danilko

Леонид Дзюник в беседе с изданием «Абзац» высказался о состоянии здоровья Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. 

В последние месяцы украинский артист почти не выступает. Кроме того, он редко появляется на публике, что породило слухи о его проблемах со здоровьем. 

Как отметил известный российский продюсер, несмотря на политические разногласия, он все еще продолжает общаться с Данилко. По его словам, Андрей не упоминал о каких-либо недугах. 

Дзюник выразил уверенность, что певец всячески стремится вернуться на российскую сцену

Кроме того, Дзюник выразил уверенность, что певец всячески стремится вернуться на российскую сцену. В подтверждение этого он привел пример недавнего выступления артиста, когда тот исполнял свои хиты на русском языке.

Информационное агентство «Informing»

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