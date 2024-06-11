Известный российский продюсер рассказал правду о тяжёлой болезни Андрея Данилко

Леонид Дзюник в беседе с изданием «Абзац» высказался о состоянии здоровья Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

В последние месяцы украинский артист почти не выступает. Кроме того, он редко появляется на публике, что породило слухи о его проблемах со здоровьем.

Как отметил известный российский продюсер, несмотря на политические разногласия, он все еще продолжает общаться с Данилко. По его словам, Андрей не упоминал о каких-либо недугах.

Дзюник выразил уверенность, что певец всячески стремится вернуться на российскую сцену

Кроме того, Дзюник выразил уверенность, что певец всячески стремится вернуться на российскую сцену. В подтверждение этого он привел пример недавнего выступления артиста, когда тот исполнял свои хиты на русском языке.