Никита Кологривый показал необычное место, куда засовывает микрофон во время съемок

Никита Кологривый опубликовал новое видео, где показал, где прячет микрофон во время съемок. Как отметил актер, у него есть небольшой секрет, связанный с данным процессом.

Звуковая «коробка» прикрепляется к щиколотке

Кологривый поделился в видео закулисными моментами со съемок ленты «Любовь зла«. Он пояснил, что для свободного движения в кадре микрофон не должен быть виден. Артист раскрыл, что звуковая »коробка» прикрепляется к щиколотке. Также Никита пошутил, что такой способ размещения помогает избежать ситуаций, когда зрители могут заметить провода, особенно если обзор делает критик BadComedian. Кологривый уверен, что никому не интересно смотреть на чужие ноги, поэтому трюк работает прекрасно.

В конце видеоролика появляется Ольга Тумайкина, которую Никита поцеловал в щеку, сделав приятные комплименты.