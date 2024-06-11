Татьяна Кравченко высказалась об Анне Кошмал и Александре Феклистове

Актеры телесериала «Сваты» Анна Кошмал и Александр Феклистов выразили поддержку Украине. Их политическую позицию прокомментировала коллега Татьяна Кравченко, сообщает издание ladys.media.

Татьяна Кравченко, несмотря на разногласия, не испытывает ненависти к украинским коллегам

Народная артистка России выразила недовольство вмешательством знаменитосоей в политику, отметив, что они, по ее мнению, не разбираются совершенно в этом. Она также подчеркнула, что, несмотря на разногласия, не испытывает ненависти к украинским коллегам, которые осудили СВО.

Звезда кино выразила надежду, что Кошмал и Феклистов со временем изменят свою позицию и продолжение «Сватов» будет снято с участием всех актеров.