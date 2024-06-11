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Лариса Гузеева сняла дочь, которая ушла из соцсетей из-за травли

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Лариса Гузеева сняла дочь, которая ушла из соцсетей из-за травли
Знаменитости
Источник фото: @standup_people_

Дочь Ларисы Гузеевой, обладающая яркой внешностью и дерзким характером, унаследованными от матери, долгое время активно вела свой блог. Однако постепенно негативные комментарии стали преобладать. Ольгу критиковали за внешний вид, лишний вес, откровенность, «вызывающее поведение». Она считает, что такое внимание хейтеров было вызвано известностью ее матери. 

Опыт ведения блога принес Ольге много новых друзей, но также множество проблем

Как рассказала девушка, она вела страницу почти 9 лет. Этот опыт принес ей много новых друзей, но также множество проблем, таких как расстройства пищевого поведения и личности. После удаления страницы Ольга просто исчезла из общественного поля зрения. 

Однако вчера Гузеева опубликовала совместное фото с дочерью. На новом снимке обе одеты в черное. Гузеева предстала в рубашке, а Ольга в футболке с изображением Фриды Кало. Лариса предстала с ярким макияжем и укладкой, ее наследница – с распущенными волосами без косметики.

Информационное агентство «Informing»

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