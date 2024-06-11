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Отец певицы Фриске признался, что артистка умерла после лекарства за 200 тыс. евро от афериста

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Отец певицы Фриске признался, что артистка умерла после лекарства за 200 тыс. евро от афериста
Знаменитости
Источник фото: @___zhannafriske__

Владимир Фриске поделился новыми подробностями о смерти своей дочери, обвинив в этом врача-мошенника. 

Дмитрий Шепелев нашел врача-афериста из Швейцарии

По его словам, его дочери предлагались различные экспериментальные методы лечения рака. Однажды ее муж Дмитрий Шепелев нашел врача-афериста из Швейцарии, который пообещал просто потрясающие результаты за курс лечения стоимостью 200 тыс. евро. Однако после введения 3-х ампул средства стоимостью по 14 тыс. долларов каждая состояние артистки резко ухудшилось, вскоре она скончалась. 

Владимир сообщил, что после первой ампулы её состояние ухудшилось настолько, что они решили отказаться от дальнейшего лечения. После смерти звезды отец не смог найти врача, который ввел смертельную дозу, и предположил, что они столкнулись с мошенником. 

Эти откровения отца Фриске прозвучали в телешоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Информационное агентство «Informing»

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