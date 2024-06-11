Однокурсник Заворотнюк раскрыл правду про отношения актрисы с супругом

В ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончалась Анастасия Заворотнюк, которой было на момент смерти всего 53 года.

Она стала известной благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». С 2008 года артистка была замужем за Петром Чернышевым. Вместе они воспитывали дочь Милу.

Супруг поддерживал актрису во время болезни

Общественность узнала о болезни актрисы в 2019 году. С этого момента кинозвезда перестала появляться на публике. Она избегала всех светских мероприятий, сосредоточившись на борьбе с недугом. Ее супруг всегда был рядом, поддерживая в это трудное время.

Бывший однокурсник Анастасии Денис Матросов недавно рассказал о трепетных отношениях между звездными супругами. Он отметил, что болезнь изменила актрису, но их связь с мужем оставалась неизменной.