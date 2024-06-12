Бузова высказалась об итогах «Сокровищ императора», в котором принял участие ее бывший Дава

В минувшее воскресенье завершился проект «Сокровища императора», который стал одним из самых обсуждаемых реалити-шоу этого сезона. Особый интерес вызвало участие экс-возлюбленного Бузовой, блогера Давы, с которым она рассталась более 3-х лет назад, пишет Стархит.

Проект был очень важен для неё

Несмотря на былые обиды, между ними не возникло конфликтов, что породило у некоторых зрителей надежду на возможное примирение. Ольга позже поделилась своими впечатлениями о завершении проекта в соцсетях. Она выразила благодарность всем участникам и команде, работавшей над телешоу, отметив, что проект был очень важен для неё и останется в памяти надолго.

Бузова поблагодарила продюсера Лику Бланк и всех тех, кто отвечал за её образы, выразив признательность зрителям за поддержку и интерес к программе.

Дава не стал победителем, как надеялись многие. Главный приз в размере 12 миллионов рублей достался Маше Миногаровой и Паруру Арутюновичу.