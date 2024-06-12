Стали известны имена тех, кто выживает на Алтае в телешоу «Последний герой»

Стали известны имена участников нового сезона телешоу «Последний герой», которое впервые снимается в России, а именно на Телецком озере в Алтае.

Среди участников — представители самых разных сфер деятельности. Первая участница — это Кристина Захарова, экс-футболистка и участница седьмого сезона «Пацанок». На проекте она рассказывала о своем трудном прошлом, связанном с алкоголем и наркотиками, сумев занять третье место.

Еще одной участницей станет Ксения Суркова. Актриса, известная по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Ольга», увлекается скалолазанием, что может быть полезным в условиях проекта.

Среди иных участников — легкоатлетка Светлана Мастеркова, блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Утро. ТНТ» Давид Ниамеди, Павел Ярыгин, телеведущий «Охотников за приведениями». Ведущей реалити станет Ксения Бородина, которая активно делится впечатлениями от пребывания на Алтае в своих соцсетях, пишет НГС.