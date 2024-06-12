Невестка Виктора Дробыша снялась на Мальдивах и призналась, что пережила ограбление

Саша Дробыш, невестка известного российского музыкального продюсера Виктора Дробыша, столкнулась с неприятным происшествием во время отпуска на Мальдивах. Она отправилась в отпуск вместе с мужем Валерием. Но их отдых был омрачен в последний день кражей, из-за которой супруги оказались в местной полиции, заполняя заявления вместо того, чтобы наслаждаться морем.

Несмотря на украденные деньги, на такси до дома им деньги оставили, за что Саша выразила огромную благодарность.

Интересно: Саша и Валерий, состоящие в браке более десяти лет, воспитывают троих детей. Это 11-летний сын Иван, 5-летняя дочь Мария, 4-летний сын Куру.