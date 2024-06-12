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Навка рассказала, кто вместо нее кормит завтраком Пескова

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Навка рассказала, кто вместо нее кормит завтраком Пескова
Знаменитости
Источник фото: @tatiana_navka

Татьяна Навка рассказала о том, кто отвечает за приготовление еды в семье. Олимпийская чемпионка призналась, что она очень редко заходит на кухню, несмотря на то, что умеет хорошо готовить, не любит этим заниматься. Вместо этого спортсменка предпочитает читать, общаться с близкими, гулять, пишет КП.

Следит за своим питанием

В доме пресс-секретаря президента за готовку отвечает женщина из Луганска. Татьяна с детства приучена к хозяйству, однако из-за занятости доверила готовку помощнице. Навка добавила, что следит за своим питанием, предпочитая есть два раза в день с большими перерывами. 

Для поддержания фигуры жена Пескова соблюдает строгую диету, регулярно тренируется в спортзале и на льду. Спортсменка также любит отдыхать в бане, у моря, смотреть фильмы и общаться с подругами.

К слову, летом Навка и Песков отметят девятую годовщину семейной жизни. Они начали встречаться в 2010 году. В 2014 у них родилась дочь Надежда. 

Информационное агентство «Informing»

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