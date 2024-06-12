Гагарина рассказала, планирует ли ее сын жениться на участнице «Голоса» Соломахиной

Сын певицы Полины Гагариной недавно подтвердил свой роман с участницей «Голоса» Викторией Соломахиной. Хотя пара уже давно демонстрировала на публике свои чувства, официально объявили об отношениях лишь недавно.

Полина Гагарина в интервью для портала NEWS.ru рассказала, планирует ли ее сын жениться на девушке. Как отметила артистка, пока что она не видит перспектив для женитьбы сына, выражая надежду на счастье и благополучие пары. Также исполнительница подчеркнула, что такие разговоры в Сети ее немного смущают, ведь ее наследнику исполнилось всего лишь 16 лет.

Интересно: весной 2024 года стало известно о романе сына Полины Гагариной, Андрея, и победительницы шоу «Голос» Виктории Соломахиной. Виктория рассказала, что их отношения начались во время совместной работы над песнями для проекта. Она подчеркнула, что они действительно состоят в отношениях, но предпочитают сохранять подробности их истории в частном порядке.