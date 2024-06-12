Популярный актер убил мужчину, который оскорбил его любовницу

По сообщению портала The Times of India, индийский актер Даршан Тугудипа арестован по обвинению в убийстве. По данным источников, он убил мужчину, который написал оскорбительное сообщение его коллеге по съемочной площадке и, предположительно, любовнице. Речь идет об актрисе Павитре Гауда.

Имел многочисленные травмы

Задержание артиста произошло 11 июня 2024 года в его фермерском доме, расположенном в городе Майсуру. Согласно информации портала, убитый имел многочисленные травмы, включая ранения на голове, что свидетельствует о насилии перед смертью.

Кроме актера, были задержаны десять человек, которых следователи допрашивают.

Даршан Тугудипа имеет большое количество поклонников. Он являтся лауреатом различных премий, ему исполнилось 47 лет.