Любовница Сивова стала причиной развода с певицей Нюшей

Развод певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова становится в Сети все более обсуждаемой темой. По словам самой артистки, причиной расставания не стали измены бизнесмена. По ее словам, около полутора лет назад они договорились о свободных отношениях, это устраивало их обоих до недавнего времени.

Однако исполнительница осознала, что отношения зашли в тупик, поэтому решила завершить брак. Согласно данным СМИ, инициатором развода стал Сивов.

По информации источников, Игорь уже давно встречается с другой женщиной, которая выразила желание выйти за него замуж. Для этого предпренимателю необходимо оформить развод с Нюшей.