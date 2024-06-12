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Любовница Сивова стала причиной развода с певицей Нюшей

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Любовница Сивова стала причиной развода с певицей Нюшей
Знаменитости
Источник фото: @IgorSivovv

Развод певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова становится в Сети все более обсуждаемой темой. По словам самой артистки, причиной расставания не стали измены бизнесмена. По ее словам, около полутора лет назад они договорились о свободных отношениях, это устраивало их обоих до недавнего времени. 

Однако исполнительница осознала, что отношения зашли в тупик, поэтому решила завершить брак. Согласно данным СМИ, инициатором развода стал Сивов. 

По информации источников, Игорь уже давно встречается с другой женщиной, которая выразила желание выйти за него замуж. Для этого предпренимателю необходимо оформить развод с Нюшей.

Информационное агентство «Informing»

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