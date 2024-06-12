Татьяна Буланова рассказала о любовном треугольнике

В недавнем интервью изданию «Панорама ТВ» Татьяна Буланова откровенно рассказала о прошлых отношениях и трудностях. Певица призналась в чувстве вины за обиды, причиненные близким, а также поделилась переживаниями после окончания отношений.

Любовный треугольник для был Булановой неприемлем

Артистка откровенно заявила, что решение уйти от первого мужа не вызывает у нее сожалений, но она нередко испытывает угрызения совести за его страдания. Певица подчеркнула, что любовный треугольник для нее был неприемлем.

Обсуждая второй брак с Владиславом Радимовым, завершившийся в 2016 году, Татьяна отметила, что они прекратили общение, заблокировав друг друга во всех мессенджерах. Артистка также подчеркнула, что сохранение брака ради детей может быть главной ошибкой.

Кроме того, Буланова затронула тему токсичных отношений, подчеркивая важность самозащиты и правильного подхода к личной жизни.