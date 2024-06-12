Подольская прошлась по пляжу и снялась в стильном купальнике

Наталья Подольская порадовала мнгочисленных поклонников, продемонстрировав фигуру в купальнике в новом видео, опубликованном в социальных сетях.

Несмотря на долгожданный отпуск, семья продолжает радовать фанатов разнообразными публикациями

Певица вместе с Владимиром Пресняковым и детьми отправилась на отдых в Турцию, но, несмотря на долгожданный отпуск, семья продолжает радовать фанатов разнообразными публикациями.

В ролике Наталья прогуливается по пляжу. Она одета в стильный черный купальник с цветочным узором на лифе и плавками с высокой талией. Пляжный образ исполнительницы дополнили оранжевая бандана, ожерелье, солнцезащитные очки. Позирует певица на фоне морского пейзажа.

История любви Подольской и Преснякова началась в 2005 году на проекте «Большие гонки». Наталья сразу влюбилась в артиста и мечтала о семье, но сначала Владимир не разделял ее чувств, поскольку тогда еще был женат на модели Елене Ленской. В 2010 году влюбленная пара поженилась.