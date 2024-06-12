Моргенштерн* снял видео и заявил, что возвращается в Уфу — ставит условия

Знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иноагентом, сделал неожиданное заявление в социальных сетях, выразив готовность вернуться в Уфу, но с определенными условиями.
Моргенштерн* отметил, что готов вернуться на родину лишь при условии, что его не будут трогать.
Заявление рэпера вызвало бурную реакцию у поклонников
Это заявление вызвало бурную реакцию у поклонников. Многие напомнили ему о запрете на въезд в Россию, но нашлись и те, кто с встретил радостно такую возможность и выразил желание посетить его концерт в Уфе.
Моргенштерн* сейчас находится за границей.
Ранее артист публиковал фотографии, где он был в бронежилете и окружен атрибутикой израильского военного подразделения. Также он выкладывал фото с пакетом-шопером, окрашенным в цвета радуги, что вызвало возмущение у некоторых поклонников.
Несмотря на запреты и ограничения, Моргенштерн* продолжает активно делиться своими мыслями и образами.
*Признан иноагентом в России