Моргенштерн* снял видео и заявил, что возвращается в Уфу — ставит условия

Знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иноагентом, сделал неожиданное заявление в социальных сетях, выразив готовность вернуться в Уфу, но с определенными условиями.

Моргенштерн* отметил, что готов вернуться на родину лишь при условии, что его не будут трогать.

Заявление рэпера вызвало бурную реакцию у поклонников

Это заявление вызвало бурную реакцию у поклонников. Многие напомнили ему о запрете на въезд в Россию, но нашлись и те, кто с встретил радостно такую возможность и выразил желание посетить его концерт в Уфе.

Моргенштерн* сейчас находится за границей.

Ранее артист публиковал фотографии, где он был в бронежилете и окружен атрибутикой израильского военного подразделения. Также он выкладывал фото с пакетом-шопером, окрашенным в цвета радуги, что вызвало возмущение у некоторых поклонников.

Несмотря на запреты и ограничения, Моргенштерн* продолжает активно делиться своими мыслями и образами.

*Признан иноагентом в России