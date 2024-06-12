«Это было классно»: Юлия Меньшова заявила, что не считает дичью многочисленные романы

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова счастлива замужем. Тем не менее она нашла в себе смелость признаться в том, о чем мужьям читать всегда неприятно.

Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова на YouTube-шоу «Есть вопросики» откровенно рассказала, что до замужества «не отказывала себе в удовольствии встречаться с разными мужчинами», поэтому романов у нее было много. Рассказывать о них актриса не стала, поскольку уверена, что ее бывшие бойфренды - неинтересные современной публике люди.

Многочисленные кавалеры помогли Меньшовой повысить самооценку

По словам Меньшовой, в молодые годы она отдавала себе отчет в том, что красива, и умело пользовалась этим. Многочисленные кавалеры сыграли свою роль - они помогли девушке повысить самооценку.

Юлия призвала не путать - говоря о романах, она имела в виду не отношения на несколько дней и ночей по типу курортных романов, а именно романтические отношения.

«Я не считаю это дичью. Мне кажется, это было классно», — заключила знаменитость.

Юлия Меньшова вышла замуж за актера Игоря Гордина в 1996 году. Через восемь лет семейной жизни пара решила расстаться. Официально оформлять развод не стали. А потом жизнь сложилась так, что спустя четыре года после разрыва муж и жена снова сошлись. Меньшова ранее в своих интервью говорила, что эта пауза в отношениях помогла ей переосмыслить многие семейные ценности, а также по-другому взглянуть на мужа, который едва не стал бывшим.

У супругов в браке родились двое детей - сын Андрей (ему сейчас 24 года) и 19-летняя дочь Таисия.