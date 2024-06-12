Гендиректор Первого канала Эрнст хочет вернуть Ивана Урганта в ТВ-эфиры

Гендиректор Первого канала одобрил инициативу вернуть Ивана Урганта на ТВ-экраны. Свое мнение Константин Эрнст выразил на съемках очередного выпуска КВН.

В Сети появился ролик с отрывком из программы, где Эрнст задал вопрос участнику о желаемом возвращении старой передачи в эфир. Юморист предложил вернуть «Вечерний Ургант» со старым ведущим. Зрители поддержали артиста бурными аплодисментами, а генеральный директор и другие судьи высоко оценили его ответ, поставив комику пять баллов.

Руководство телеканала хочет вновь сотрудничать с Ургантом, чтобы повысить рейтинги

По мнению общественного деятеля Вадима Манукяна, руководство телеканала хочет вновь сотрудничать с Ургантом, чтобы повысить рейтинги. Если текущие проекты не достигают необходимых рейтингов, то возвращение шоумена может стать довольно эффективным решением. Однако спикер также считает, что не все зрители хотят видеть снова в эфире Ивана, и подчеркнул, что Эрнсту необходимо обязательно учитывать этот фактор.