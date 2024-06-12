Яна Поплавская рассказала, почему Лия Ахеджакова исчезла из публичного поля

Шумный мир театра снова обратил свой взор на Лию Ахеджакову после заявлений Яны Поплавской. В ее словах звучит удивление и разочарование, когда ранее непреклонная Ахеджакова, казалось бы, совсем неуязвимая перед критикой зрителей, оказалась под давлением общественного мнения. Поплавская не осталась в стороне, назвав свою коллегу провокатором и обвинив в распространении «ереси».

Поплавская открыто высказала свое мнение о внезапной уязвимости коллеги перед искренним возмущением зрителей. Она подчеркнула, что для самой Ахеджаковой это было неожиданностью, ведь она ранее считала себя неприкосновенной.

Актриса поставила себя в тупик

Вспоминая слова тех, кто обвинял Ахеджакову в антинародных убеждениях, Поплавская заявила, что сама актриса поставила себя в тупик. По ее словам, отвернувшись от зрителей, Ахеджакова допустила серьезную ошибку, оставив после себя «неприятный след».

МВД РФ приступило к проверке актрисы по статье о дискредитации ВС РФ, вызванной, по всей видимости, ее действиями на сцене с украинским флагом в Бремене.