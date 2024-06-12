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Продюсер Дворцов раскрыл, сколько Гагарина получает за концерт

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Продюсер Дворцов раскрыл, сколько Гагарина получает за концерт
Знаменитости
Источник фото: @the.performance.is.over

Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти» раскрыл финансовые аспекты концертов звезды Полины Гагариной. 

Он сообщил, что гонорар певицы за выступление колеблется от семи до десяти миллионов рублей. Однако предстоящий концерт в «Лужниках» может выйти ей в «ноль», учитывая стоимость аренды площадки, которая составляет 10 миллионов рублей. 

По словам Дворцова, организация такого масштабного мероприятия требует значительных финансовых и временных затрат на команду, танцоров, билетеров, охрану и другие аспекты, что делает возможную прибыль неопределенной. 

Полина Гагарина отказалась называть цену за свой концерт в «Лужниках»

В июне Полина Гагарина отказалась называть цену за свой концерт в «Лужниках», подчеркнув, что не будет получать прибыль от него и сделает его благотворительным. Певица планирует выступить в «Лужниках» 29 июня, став первой девушкой, организующей такое крупное мероприятие на этой сцене, при поддержке режиссера-постановщика Максима Мартынова.

Информационное агентство «Informing»

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