Продюсер Дворцов раскрыл, сколько Гагарина получает за концерт

Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти» раскрыл финансовые аспекты концертов звезды Полины Гагариной.

Он сообщил, что гонорар певицы за выступление колеблется от семи до десяти миллионов рублей. Однако предстоящий концерт в «Лужниках» может выйти ей в «ноль», учитывая стоимость аренды площадки, которая составляет 10 миллионов рублей.

По словам Дворцова, организация такого масштабного мероприятия требует значительных финансовых и временных затрат на команду, танцоров, билетеров, охрану и другие аспекты, что делает возможную прибыль неопределенной.

Полина Гагарина отказалась называть цену за свой концерт в «Лужниках»

В июне Полина Гагарина отказалась называть цену за свой концерт в «Лужниках», подчеркнув, что не будет получать прибыль от него и сделает его благотворительным. Певица планирует выступить в «Лужниках» 29 июня, став первой девушкой, организующей такое крупное мероприятие на этой сцене, при поддержке режиссера-постановщика Максима Мартынова.