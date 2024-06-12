72-летняя Ирина Аллегрова снялась на Красной площади и повторила свой образ 1985 года

Ирина Аллегрова стала участницей праздничного концерта, кторый проходил на Красной площади. Он был посвящен Дню России. Вместе с ансамблем «Домисолька» певица исполнила хит «Голос ребенка». Именно с него и началась ее карьера в далеком 1985 году.

Аллегрова вышла на сцену в длинном платье, в котором выступала в 1985 году

По данным МК, Аллегрова вышла на сцену в длинном платье, в котором выступала в 1985 году с этим синглом. Артистка стояла на одном месте, она даже не двигалась для того, чтобы воссоздать номер тех лет.

Также исполнительница ранее неоднократно подчеркивала, что после решения завершить концертную деятельность она участвует только в самых знаковых и крупных мероприятиях.