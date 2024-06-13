Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Дмитрий Дибров вел ранее шоу «Кто хочет стать миллионером». Но недавно его заменила Юлианна Караулова, которая обновила формат программы, приглашая туда обычных людей. Сейчас Дибров ведет программу «А это нормально?» с Ольгой Бузовой. Он доволен этим проектом, несмотря на первоначальные сомнения.

Миллион рублей — слишком мало

В интервью Дмитрий раскрыл, что в начале работы на проекте «Кто хочет стать миллионером?» ему подсказывали ответы, но он попросил прекратить это. По мнению ведущего, успех зависит от размера выигрыша, а миллион рублей — слишком мало. Чтобы привлечь зрителей, стали приглашать известных личностей, таких как Хазанов, Инин, Друзь, Розенбаум.

Дибров также добавил, что помогал участникам и даже сталкивался с мошенничеством. Он подчеркнул, что Караулова тоже помогает гостям, но найти желающих участвовать сложно, так как многие попросту не уверены в своих силах.