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Мария Кожевникова заявила, что не намерена возвращаться в «Универ» в роли Аллочки

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Мария Кожевникова заявила, что не намерена возвращаться в «Универ» в роли Аллочки
Знаменитости
Источник фото: @mkozhevnikova

Не так давно завершился спин-офф популярного телесериала «Универ» под названием «Универ: 13 лет спустя». Вернулись многие актеры оригинального шоу, включая Виталия Гогунского, Анну Хилькевич, Станислава Ярушина. Однако поклонники не увидели в фильме Марию Кожевникову, сыгравшую Аллочку Гришко. 

Возвращение маловероятно

Актриса сообщила, что более 10-ти лет отвечает на вопросы о возможном возвращении в сериал. Хотя в финале спин-оффа упомянули Аллочку, артистка заявила, что ее возвращение маловероятно из-за некоторых факторов. Кожевникова при этом с теплотой вспоминает работу над проектом, который называет «старым добрым «Универом». Она подчеркивает, что сериал честно отражал жизнь студентов, и у нее лично он оставил много ярких воспоминаний.

Информационное агентство «Informing»

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