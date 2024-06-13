Мария Кожевникова заявила, что не намерена возвращаться в «Универ» в роли Аллочки

Не так давно завершился спин-офф популярного телесериала «Универ» под названием «Универ: 13 лет спустя». Вернулись многие актеры оригинального шоу, включая Виталия Гогунского, Анну Хилькевич, Станислава Ярушина. Однако поклонники не увидели в фильме Марию Кожевникову, сыгравшую Аллочку Гришко.

Возвращение маловероятно

Актриса сообщила, что более 10-ти лет отвечает на вопросы о возможном возвращении в сериал. Хотя в финале спин-оффа упомянули Аллочку, артистка заявила, что ее возвращение маловероятно из-за некоторых факторов. Кожевникова при этом с теплотой вспоминает работу над проектом, который называет «старым добрым «Универом». Она подчеркивает, что сериал честно отражал жизнь студентов, и у нее лично он оставил много ярких воспоминаний.