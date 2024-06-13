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Дженнифер Лопес с обручальным кольцом в откровенном наряде сняли в Санта-Монике

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Дженнифер Лопес с обручальным кольцом в откровенном наряде сняли в Санта-Монике
Знаменитости
Источник фото: @jlo

В последнее время все обсуждают личную жизнь Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Недавно певица была замечена в ресторане Санта-Моники с обручальным кольцом на пальце на фоне слухов о возможном разводе. Актриса появилась в элегантном откровенном белом платье, а кольцо стало заметно, когда она подняла руки. Это вызвало новую волну дискуссий. 

Пытался наладить отношения

Источники близкие к паре сообщили, что недавно Бен провел несколько часов в их доме в Беверли-Хиллз, возможно, он пытался наладить их отношения. Появились также сообщения о том, что пара тайно выставила на продажу дом, купленный за 60 млн долларов, и наняла риэлтора Сантьяго Арану. 

Аффлек, якобы, уже переехал в арендованную квартиру. Покупка этого особняка была результатом долгих поисков, в ходе которых звездная пара осмотрела более 80 объектов.

Информационное агентство «Informing»

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