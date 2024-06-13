Шумакова снялась с целлюлитом на ногах и лишним весом в купальнике

Мария Шумакова опубликовала откровенное фото своей фигуры через 2 месяца после родов. В посте она призналась, что не скрывает недостатков тела, включая целлюлит на ногах, но вскоре собирается работать над собой.

Не ретушировала целлюлит

Как отметила звезда сериала «Телохранитель», ракурс на фото выгодный, но она специально не ретушировала целлюлит, чтобы показать свою реальность. Шумакова уже сбросила 6 килограммов и планирует вернуться к 65 килограммам без стресса для организма. Также артистка благодарна своему телу за возможность выносить ребенка, поэтому считает свои 79 килограммов счастливым состоянием, а каждый сброшенный килограмм – победой.

Источник фото: @shumakova_masha

Интересно: Мария стала мамой сына Леонида. Его отцом является PR-агент Вячеслав Гусев. Пара познакомилась 9 лет назад. Вступили в брак влюбленные в 2022 году. В конце 2023 года она объявила о беременности.