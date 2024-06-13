Фигуристка Татьяна Навка рассказала, как поддерживает стройную фигуру

Татьяна Навка, известная безупречной фигурой, раскрыла поклонникам секреты своей стройной фигуры и диеты. Она придерживается нетрадиционного режима питания, предпочитает есть всего лишь два раза в день.

Навка призналась, что она не любит готовить, хотя обладает кулинарным талантом. Вместо готовки фигуристка предпочитает проводить время с семьей. Всеми домашними делами занимается ее помощница, которая, по словам жены Пескова, готовит неплохо.

Спортсменка также подчеркнула важность большого перерыва между приемами пищи. Она отмечает, что ей «нравится система интервального голодания». Навка уверена, что такой режим питания помогает ей поддерживать отличную форму и не переедать.