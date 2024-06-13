Американская телезвезда Кайли Дженнер показала свою роскошную фигуру, снявшись в блестящем боди. Фото знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Снимки были сделаны в рамках фотосессии для рекламной кампании напитков Sprinter Vodka soda.

Источник фото: @kyliejenner

На фото можно видеть 26-летнюю теледиву в блестящем боди серебристого цвета и прозрачных босоножках на каблуках.

Волосы Кайли красиво уложены, макияж выполнен в нюдовых тонах.

Источник фото: @kyliejenner

Одна из фотографий Дженнер фанатам понравилась больше всего - та, на которой она сидит сверху на небольшом холодильнике. Через распахнутую дверцу можно увидеть черешню и множество различных банок.

Источник фото: @kyliejenner

Ракурс для фото Дженнер был выбран безошибочно - он позволил увидеть потребителю рекламы и поклонникам знаменитости ее округлые бедра и красивые соблазнительные ягодицы.